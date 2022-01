Juventus, Allegri dice sì a Icardi: ecco la formula per portarlo a Torino

I bianconeri puntano l'attaccante argentino

Sono ore delicate in casa Juventus . Il club bianconero è pronto a regalare un nuovo centravanti a Max Allegri . Con Alvaro Morata in uscite con direzione Barcellona , la soluzione per sostituire lo spagnolo rimane Mauro Icardi : l'argentino gradirebbe un ritorno in Italia e anche l'allenatore bianconero apprezzerebbe un suo approdo a Torino.

Come riferisce La Stampa, Allegri, che non intende liberare lo spagnolo senza aver portato in casa un altro centravanti, avrebbe già dato il suo sì all’arrivo dell’argentino. Del resto, il tecnico livornese stima da anni Icardi, che è stato a lungo un desiderio anche dell’ex ds bianconero Fabio Paratici. La trattativa con il Paris Saint-Germain è il nodo da scogliere, perché il club francese al momento non punta su Icardi ma non vuole neanche regalarlo. Anzi, il PSG vorrebbe venderlo, mentre la Juve prenderlo in prestito per sei mesi. L’alternativa è un prestito da 18 mesi, con diritto o obbligo di riscatto. Riflessioni in corso a Torino.