Juventus, Allegri esulta: trovato l’accordo con il Sassuolo per Locatelli

Accordo trovato nel pomeriggio tra i due club

Juventus e Sassuolo hanno trovato l'accordo per il trasferimento in Piemonte del centrocampista Manuel Locatelli. Come riporta Sky Sport 24, dopo un nuovo incontro tra le parti a pranzo, i due club hanno raggiunto l’intesa definitiva: il centrocampista passerà in bianconero con la formula del prestito biennale (gratuito) con obbligo di riscatto incondizionato fissato a 35 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Soddisfatte quindi le richieste del Sassuolo che voleva assicurarsi di avere un riscatto sicuro e non condizionato da risultati sportivi della Juventus. Adesso le parti sono al lavoro per limare gli ultimi dettagli e programmare le visite mediche di Locatelli in bianconero. La Juve vuole mettere il giocatore a disposizione di Allegri il prima possibile in vista dell'inizio ufficiale della stagione.