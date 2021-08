Juventus, Allegri: “Ronaldo mi ha comunicato che non vuole più giocare qui”

Finita l'avventura del portoghese alla Juventus

Il tecnico della Juventus Max Allegri presentando la partita di domani contro l'Empoli ha ammesso che Cristiano Ronaldo non vuole più vestire la casacca bianconera. “Ieri Cristiano Ronaldo mi ha comunicato che non ha intenzione di rimanere alla Juventus: ecco perché stamattina non si è allenato e non sarà convocato per Juve-Empoli”. Per il portoghese adesso si apriranno le porte del Manchester City.