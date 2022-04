Juventus, Allegri: “Se vinci la Coppa Italia non cambia nulla, se la perdi fallisci”

Le parole del tecnico bianconero

"Ci giochiamo la finale contro una squadra difficile che sta giocando una grande stagione, con un allenatore che sta facendo bene. La Coppa Italia è quella competizione in cui se vinci non cambia niente, ma se perdi hai fallito. Questo è un po' il gioco delle parti. Ho due centrocampisti, più Miretti. Non lamentiamoci. Per il resto tutti stanno bene, domani più che mai saranno fondamentali i cambi, perché la Fiorentina sa tenere un grande ritmo per i primi 60/70 minuti. Bonucci partirà titolare, così come Perin. Il resto della formazione la deciderò domani dopo la rifinitura. Il risultato dell'andata cambia poco, perché la Fiorentina è una squadra che crea molto e lo si è visto in tante occasioni. Dobbiamo viverla come una partita secca, in cui abbiamo il solo vantaggio di avere due risultati utili su tre".