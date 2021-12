Juventus, Arrivabene: “L’aumento di capitale non è collegato al mercato”

Le parole dell'amministratore delegato bianconero

"Siamo in dirittura d’arrivo con l’aumento di capitale, i segnali da parte degli azionisti sono stati positivi. Vuol dire che hanno fiducia nel piano di risanamento e di rilancio della società. Voglio chiarire che l’aumento di capitale serve per dare stabilità ai conti della squadra, non è un’operazione che ci proietta sul mercato facendo colpi di teatro. Scordiamoci questo aspetto: la società è stata colpita soprattutto da due anni di Covid e oggi siamo impegnati sul rilancio, a riflettere e valutare bene per poi fare quello che il conto economico ci permetterà di fare".