Juventus, Arthur in uscita: trattativa in corso con un club inglese

Il brasiliano è pronto ad approdare in un altro campionato

In questa sessione di calciomercato la Juventus dovrà fare i conti con la volontà di alcuni giocatori di abbandonare il club. Uno di questi è Arthur : il brasiliano sta trovando poco spazio nelle idee tattiche di Max Allegri e vorrebbe lasciare i bianconeri. Gli acquirenti non mancano e il futuro del giocatore potrebbe essere in Inghilterra.

Come riporta il Daily Mail, l'Arsenal starebbe parlando con la Juventus per un eventuale prestito del centrocampista brasiliano Arthur. Il giocatore sarebbe favorevole al trasferimento ma aspetta che Allegri dia l'ok al suo passaggio in Premier League. L'ex Barcellona ha collezionato appena 11 presenze tra Serie A e Champions League in questa stagione.