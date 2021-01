Juventus, Arthur su CR7: “Non è un amico con il quale prendere un caffè…”

Il centrocampista della Juventus Arthur ha rilasciato un’intervista a Desimpedidos, dove ha parlato anche del rapporto con il compagno di squadra Cristiano Ronaldo: “E’ un ragazzo che si esprime di più con le braccia che con le parole. Quando prende palla pensa a segnare, nello spogliatoio partecipa molto e va d’accordo con il resto del gruppo. Per me non è un amico con il quale andare a prendere un caffè, però il nostro rapporto può considerarsi buono” – svela l’ex calciatore del Barcellona – .