Juventus, asse aperto con il Barcellona per uno scambio

Lo scambio Pjanic-Ramsey potrebbe essere la giusta soluzione per sistemare le situazioni di due calciatori scontenti nei rispettivi club.

"Certi amori non finiscono mai. Fanno dei giri immensi e poi ritornano". Così recita un brano famosissimo di Antonello Venditti e queste parole calzano perfettamente su un'eventuale trattativa Pjanic-Juventus . L'ex centrocampista bianconero, dopo una stagione molto deludente al Barcellona , sarebbe felice di ritornare in Italia.

RITORNO - Le voci di un suo ritorno a Torino non si sono spente, anzi si sono riaccese nelle ultime settimane. La Juventus punta tutto su Locatelli del Sassuolo, ma deve fare i conti con l'assenza di Arthur. Il centrocampista ex Barcellona è stato operato alla gamba destra e dovrà stare fuori circa tre mesi. Da qui nasce l'idea di uno scambio tra "scontenti". In cambio di Pjanic, al Barcellona andrebbe Ramsey, mai veramente inseritosi nello scacchiere bianconero. L'unico ostacolo appare lo stipendio del gallese, troppo alto per un Barcellona che già ha speso molto sugli ingaggi in questa finestra di mercato.