Juventus, attacco da rinforzare: assalto a una stella del Manchester City

La Juventus si interroga sulle problematiche legate alla fase offensiva. I bianconeri stanno pensando di puntellare la propria rosa inserendo nella prossima stagione un nuovo big nel reparto avanzato. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la Vecchia Signora avrebbe deciso di far la spesa in terra inglese, con un occhio di riguardo per il Manchester City. Il reparto avanzato dei Citizens ha diversi big che ancora non sono certi del proprio destino dopo la recente decisione dell’UEFA di escludere i Citizens dalle competizioni europee per le prossime due stagioni. La Juventus avrebbe messo nel mirino Gabriel Jesus. Addirittura il ds dei bianconeri Fabio Paratici avrebbe già incontrato personalmente il giocatore. Per il momento il brasiliano sembra concentrato sulla Premier, ma il futuro è ancora tutto da scrivere.