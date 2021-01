Il centrocampista della Juventus, Bentancur, ha analizzato la vittoria dei bianconeri ai microfoni di DAZN:

“Non avevamo iniziato bene con il gol annullato a De Paul ma poi siamo entrati in partita. Dobbiamo crescere dal punto di vista mentale, non siamo sempre continui nell’arco della partita. Stasera abbiamo meritato di vincere e ora pensiamo alla gara contro il Milan. Segnare di più nel 2021? Mi piacerebbe ma non è essenziale, l’importante è che la squadra vinca”.