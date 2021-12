Juventus, Bernardeschi: “Nel 2021 ho trovato l’equilibrio. Grazie ai momenti difficili”

Le parole del centrocampista bianconero

Federico Berbardeschi è riuscito a prendere in mano la Juventus . In questa prima parte di stagione è stato uno dei giocatori che più ha dato il suo contributo con giocate, assist e un gol. In un'intervista a DAZN, il centrocampista bianconero ha preso in esame il 2021, ricco di emozioni dentro e fuori del campo. Ecco le sue parole:

"Il 2021 è stato un anno meraviglioso, non mi posso lamentare perché ho vinto due trofei con la Juventus, ho vinto un Europeo con la Nazionale, mi è nata una figlia, abbiamo comprato casa, ci siamo sposati con mia moglie. Quindi io proprio da lamentarmi non ho niente, per questo dico che ringrazio anche i momenti difficili. Perché detta così, elencando queste cose, sembra un anno pazzesco, in realtà in questo anno ci sono stati tanti momenti difficili. Lo definirei l'anno dell'equilibrio. Io penso di aver trovato definitivamente il mio equilibrio".