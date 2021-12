Juventus-Cagliari, le formazioni ufficiali

Le scelte ufficiali dei due allenatori

Alle 20:45 fischio d'inizio per il match tra Juventus e Cagliari. I bianconeri sono in cerca di continuità e vogliono confermarsi dopo la vittoria esterna contro il Bologna. Di fronte avranno la squadra sarda in difficoltà di risultati e reduci dalla pesante sconfitta interna contro l'Udinese per 0-4. Allegri si affida al tridente Bernardeschi, Morata, Kean con Arthur a centrocampo. Mazzarri, con gli epurati Godin e Caceres out, schiera un 4-4-2 con Joao Pedro e Pereriro in avanti. Ecco le scelte ufficiali dei allenatori: