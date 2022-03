Juventus, Chiellini: “Dybala? Io e Messi abbiamo vinto senza contratto”

Le parole del capitano bianconero

SCUDETTO E CHAMPIONS - "Bisogna essere realisti. È giusto che i tifosi sognino ma noi dobbiamo pensare a una partita per volta. Scudetto? Ci penseremo se faremo tante vittorie consecutive. Mancano tante partite, può succedere di tutto.Il persorso che stiamo facendo è buono, per ora è giusto che sognino solo i tifosi, noi non facciamo tabelle. Il nostro percorso parte da novembre, dopo i primi mesi di conoscenza e gli impegni delle Nazionali sudamericane che ci hanno tolto continuità e giocatori importanti. Abbiamo una settimana importante, prima con la Sampdoria e poi con la Champions League: passare il turno è vitale per tutti, per noi, per la società e per i tifosi".