Juventus, Cuadrado: “Per noi conta vincere, non importa giocare sempre bene. La fascia…”

Capitan Cuadrado analizza ai microfoni di Dazn la vittoria dei bianconeri contro il Cagliari: “Sicuramente sono molto contento, dopo la sosta è sempre difficile giocare. Abbiamo visto una squadra determinata e vogliosa, dimostrando che con una pressione alta è più facile riconquistare il pallone, ma l’importante era ottenere un buon risultato. Il mister ci chiede di divertirci tanto con la palla, in fase di spinta invece noi esterni dobbiamo servire bene gli attaccanti. Penso che la cosa più importante è vincere le partite e giocarle come se fossero una finale, anche se non si gioca sempre bene”. Poi Cuadrado commenta le emozioni vissute da capitano: “La fascia da capitano è un orgoglio, dopo tanti anni qui mi sento a casa, cerco di essere un leader ma qui ci sono tantissimi giocatori che possono fare il capitano anche senza fascia”.