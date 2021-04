Juventus, Cuadrado: “Prima ti amano, poi ti pugnalano. Quando lo capisci…”

Il terzino della Juventus Cuadrado ha parlato della vita nella sua città d'origine

Juan Cuadrado, terzino e uomo stagione della Juventus, ha rilasciato un’intervista a Revista Semana in cui ha parlato della sua vita quotidiana nel paese d’origine: "Quando torno a Necoclì i bambini si mettono intorno a me come se fossi il loro eroe. A quel punto, mi tolgo le scarpe e gioco con loro. Loro giocano sempre scalzi, per questo le levo, per essere come loro. Il mio mondo è caratterizzato dalla passione, fuori invece si vive di applausi ma si muore di critiche: un giorno ti amano, quello successivo vogliono pugnalarti. Per diventare veri calciatori bisogna capirlo in fretta".