Juventus, Dybala: “Sono felice del gol, mi stava girando tutto male. Sento tante cose sbagliate su di me”

Era tanto atteso, alla fine il primo gol in campionato di Paulo Dybala è arrivato, condito da una prestazione sicuramente migliore rispetto alle precedenti: “Erano tante partite in cui non ero io – dichiara raggiante l’argentino ai microfoni di Sky Sport – , per gli attaccanti fare gol è molto importante perchè va ad intaccare la fiducia. L’anno scorso ho disputato una stagione incredibile, mentre quest’anno sembrava andare tutto per il verso contrario”. Poi la mini polemica: “Se nei prossimi match non tocco palla diranno che non sono sereno, se invece proseguirò così lo sarò”.

“CONTRATTO? HO SENTITO TROPPI DISCORSI”

Il fuoriclasse argentino commenta anche i discorsi legati al suo rinnovo di contratto: “Sento troppe chiacchiere non vere, il mio agente è stato Torino senza ricevere neanche una telefonata, sono sbagliate anche le news riguardo al mio ingaggio, agendo in questo modo si mette tanta gente contro di me. Io sono innamorato della Juventus – dichiara Dybala – non mi piace parlare troppo ma quando lo faccio tendo a riportare la verità, mi arrabbio quando sento cose false”.

PIRLO – Non è passato inosservato l’abbraccio tra Dybala e il tecnico bianconero: “Con il mister ho un ottimo rapporto, parla sempre bene di me e sono in debito con lui”.

