Juventus, i tifosi assegnano il premio Mvp di gennaio a…

Un uomo solo al comando. Il calcio è sport di squadra ma Cristiano Ronaldo sposta gli equilibri. Basta un dato: è andato a segno per otto partite consecutive in campionato per la quarta volta dal suo esordio nei Top-5 campionati europei. Un fuoriclasse che in virtù delle grandi giocate e dell’incredibile filotto delle ultime partite è stato ancora una volta eletto dai tifosi bianconeri, che lo hanno votato su Juventus.com, migliore del mese di gennaio. Domenica, sarà un fortunato Juventus Member a consegnare a Ronaldo, prima di Juve-Fiorentina, il premio di MVP of the Month Powered by eFootball PES2020.