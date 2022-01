Juventus, il Tottenham mette nel mirino due giocatori: Paratici ci prova

Gli obiettivi di mercato degli Spurs

Fabio Paratici è stato uno degli autori del dominio della Juventus negli ultimi 10 anni. Con Marotta ha formato una coppia dirigenziale che ha fatto vincere tanti trofei ai bianconeri. Dopo l'addio dell'anno scorso, Paratici è approdato al Tottenham dove con Antonio Conte vuole far tornare a vincere gli Spurs. Il club inglese avrebbe messo nel mirino due giocatori della Juventus.

Come riferisce Sky Sport, il Tottenham sarebbe interessato ad ingaggiare Rodrigo Bentancur con la formula del prestito, che non convincerebbe la Juventus, e Dejan Kulusevski. Per quest’ultimo ci sarebbe disponibilità a fissare un obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.