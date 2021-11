Juventus in ansia per Dybala: cambio con l’Argentina per infortunio

Guaio fisico per La Joya e problema anche per Bentancur

La sosta per le Nazionali, si sa, non è mai ben vista dalle società di calcio. Troppi i viaggi e i rischi di vedere i propri tesserati farsi male. E dal Sudamerica non arrivano buone notizie per la Juventus. Il club bianconero, infatti, è in apprensione per Paulo Dybala. L'attaccante argentino nella notte è stato impiegato dal primo minuto dal CT dell'Albiceleste Scaloni nel match vinto 1-0 contro l'Uruguay. La Joya ha servito un assist a Di Maria per il i gol decisivo ma all'intervallo si è dovuto arrendere ad un problema fisico.