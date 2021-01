Juventus, Kulusevski: “Sto benissimo e voglio gli Europei. Ora inizia il bello della stagione”

Dejan Kulusevski, esterno offensivo della Juventus ha parlato a Sportbladet: “Sto benissimo, segno, faccio assist e vinciamo parecchie partite. Per me ora è importante continuare così, lavorare ancora di più e farmi trovare in forma perfetta, perché questo è il momento in cui comincia la parte più divertente della stagione. Voglio arrivare al massimo della forma agli europei. Fino ad oggi abbiamo avuto diversi alti e bassi ma nel calcio capita. Io continuo a lavorare sodo e cerco di essere il più calmo e il più rilassato possibile, senza troppe pressioni”.