Juventus, la Champions League un vero tesoro: ecco quanto ha guadagnato la Vecchia Signora

Ieri la Juventus ha sbancato il Camp Nou battendo il Barcellona con un superbo 3-0. Una vittoria che non è valsa solo tre punti ma molto di più. Il bottino in Champions League 2020/21 per la Vecchia Signora ha già superato i 70 milioni di euro. Tuttavia, la quota del marketpool non è attualmente calcolabile dato che la UEFA ha rivisto le cifre al ribasso a causa dell’emergenza Coronavirus. «La UEFA ha spalmato l’impatto finanziario delle perdite subite dalla stagione sportiva 2019/20 nelle cinque stagioni successive fino a quella 2023/24», ha scritto ad esempio l’Inter nel bilancio di Inter Media and Communication. «Sulla base del meccanismo di ripartizione dettagliato per il calcolo comunicato dalla UEFA, prevediamo una riduzione del 4% sugli importi contrattualmente dovuti nella stagione sportiva 2020-2021 (riduzione che sarà applicata a giugno 2021 sulla rata finale del montepremi dovuto per la stagione 2020-2021)».

Come riporta calcioefinanza.it, dunque, senza considerare il market pool, ancora prima di scendere in campo la Juventus si era garantita ricavi per 44,4 milioni di euro: 14,5 milioni come bonus partecipazione per la fase a gironi e ulteriori 29,9 milioni derivanti dal ranking storico/decennale.

Bonus partecipazione *14,5 Ranking storico/decennale 29,9 Bonus risultati 13,5 Bonus ottavi 9,5 Market pool 1 da calcolare TOTALE 67,4 * dati in milioni di euro

A livello di bonus risultati, la formazione guidata da Andrea Pirlo ha invece portato 13,5 milioni di euro: 2,7 milioni di euro per ciascuna delle cinque vittorie ottenute contro Barcellona, Dinamo Kiev (due volte) e Ferencvaros (due volte).

La qualificazione matematica agli ottavi ha inoltre garantito un ulteriore bonus pari a 9,5 milioni di euro. Premio che porta così gli incassi della Juventus a quota 67,4 milioni (senza considerare appunto il market pool).