Juventus, le condizioni di Federico Chiesa

Sono ore di apprensione in casa Juventus per le condizioni fisiche di Federico Chiesa . Il numero 7 bianconero infatti, nella giornata di ieri (8 settembre) aveva abbandonato l'allenamento dell' Italia di Luciano Spalletti a causa di un fastidio all'adduttore.

Secondo quanto raccontato da Sky Sport però, cresce la fiducia della Juventusper un veloce recupero da parte del proprio attaccante. In queste ore infatti, l'ex Fiorentina si è sottoposto al controllo da parte dello staff bianconero. Un test che ha avuto "esito confortante e positivo", come assicurano dall'ambiente. Il calciatore dunque, dovrebbe soltanto sottoporsi a brevi cure e terapie e potrebbe già essere a disposizione per la prossima gara della Juventus, in programma per sabato 16 settembre alle ore 15.00 contro la Lazio dell'ex Maurizio Sarri.