Juventus, lesione all’adduttore per Ramsey: valutazione recupero tra 10 giorni

Lungo stop per il calciatore bianconero

Tegola per la Juventus che perde un elemento importante in mezzo al campo. Aaron Ramsey, a causa di un problema muscolare riferito al termine del match giocato contro l’Udinese, è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical ad esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo grande adduttore della coscia destra. Tra 10 giorni sarà sottoposto a nuovi esami per definire con precisione i tempi di recupero.