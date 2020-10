Juventus, l’ex Del Piero: “Dato allarmante: cinque ammonizioni e tre espulsioni nelle ultime sette gare”

L’ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero punge la squadra bianconera dopo il ko contro il Barcellona. L’analisi ai microfoni di Sky di Pinturicchio: “Il Barcellona sicuramente è un po’ più avanti della Juve. Spesso le abbiamo paragonate forse perchè hanno cambiato allenatore, venivano da due non positive, seppure la Juve abbia vinto lo Scudetto, non ce lo dimentichiamo, ma per come è finita l’era Sarri. Tanti lavori in corso. Stasera il Barcellona è stato particolarmente frizzante, probabilmente le dimissioni di Bartomeu per Messi e il suo clan hanno dato grande vigoria, si è visto non solo nella velocità, ma nell’atteggiamento generale. Si è visto in molte occasioni che aveva tanti giocatori dove aveva la palla. Poi c’è un dato un po’ allarmante per la Juve, che stasera ha avuto altre cinque ammonizioni e tre espulsioni nelle ultime sette gare, questo è un dato che devono sistemare e che a lungo andare può diventare un problema”.