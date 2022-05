Juventus, l’ultimo saluto di Dybala: “Vi porterò sempre nel cuore”

Il messaggio dell'attaccante argentino

Nel match di ieri tra Juventus e Lazio , oltre all'addio di Chiellini , il pubblico bianconero ha salutato anche Paulo Dybala . L'argentino lascerà il club dopo 7 anni: la Joya e la dirigenza non hanno trovato l'accordo per il rinnovo di contratto, lasciando libero quindi il giocatore di accordarsi con un altra squadra vista la scadenza a giugno. Sulle orme dell'attaccante ci sono già alcuni club, ma prima di lasciare definitivamente la Juve, Dybala ha pubblicato un video su Instagram in cui ha ringraziato tutti i tifosi e l'ambiente bianconero. Queste le parole:

"Sono arrivato qui a 21 anni, come il numero che portavo allora sulle spalle", così esordisce Dybala. "In questi anni sono cresciuto come calciatore e come uomo. Sono stati anni bellissimi, pieni di gioia, di lavoro, di gol e di vittorie. Non sempre è andata come speravo o come meritavamo. Ma ci siamo sempre rialzati. Grazie a questa squadra ho tagliato traguardi importanti. Ho trovato compagni speciali. Mi sono sempre sentito amato dai tifosi e non lo dimenticherò mai. Con il tempo sono cresciute le responsabilità e ho sempre cercato di essere all'altezza. Siamo stati insieme 7 anni: 7 anni di momenti bellissimi e di qualche momento difficile. Le nostre strade oggi si dividono, ma vi porterò sempre nel mio cuore perché mi avete dato tanto amore. Io spero di avervi dato un pò di "Joya". Grazie a tutti".