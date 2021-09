Juventus, Maifredi a ISP: “Allegri di fronte a due incognite e Dybala fa minimo indispensabile”

La Juventus fatica in campionato e l'ex allenatore Maifredi a Itasportpress spiega il motivo

La Juventus non riesce a vincere in campionato e anche ieri contro il Milan nella ripresa sono emersi alcuni limiti della compagine bianconera. L'ex allenatore Gigi Maifredi ai microfoni di Itasportpress.it ha detto la sua sulla squadra di Allegri.

Come si spiega la partenza con il freno a mano tirato dei bianconeri?

“Complicato capire cosa non sta funzionando Se tutti sapessimo problemi e ricetta per risolverli saremmo vincenti nel calcio”.

Tuttavia in passato Allegri è sempre stato un maestro a uscire dalle situazioni anguste: si pensi al 2015-2016…

“Allegri è un grandissimo allenatore e non si può discuterlo. Secondo me si è trovato di fronte a due incognite…”.

“L’addio di Ronaldo alla fine del mercato e la struttura di questa squadra. I due problemi sono legati, in ogni caso”.

Contro lo Spezia la Juve si gioca già lo scudetto? In caso di ennesima assenza di vittorie la strada sarebbe oltremondo in salita…

“La Juve può e deve lottare per lo scudetto. Io credo che con lo Spezia vedremo una reazione. Alla fine otto-dieci punti di distacco in questa fase non sono irrecuperabili”.