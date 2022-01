Juventus, Martial nel mirino: contatti con lo United, ma c’è un’altra pretendente

La Juve ha messo nel mirino l'attaccante francese

Continua la caccia all'attaccante per la Juventus . I bianconeri stanno cercando sul mercato una punta che possa affiancare Morata . Tra i vari nomi c'è quello di Anthony Martial del Manchester United . L'attaccante francese non rientra nei piani dell'allenatore Rangnick ed è pronto a lasciare i Red Devils già in questa finestra di mercato.

Come riporta tuttomercatoweb.com, la Juve resta in contatto ma ancora ci sono riflessioni da parte dello staff tecnico: Massimiliano Allegri e i suoi stanno valutando l'opportunità di inserire il francese, ma anche il Siviglia prova a bruciare la concorrenza. Secondo quanto arriva dall'Andalusia, il club del ds Monchi avrebbe mollato l'obiettivo principale per l'attacco perché fiducioso di poter arrivare a Martial. Servirà aumentare l'offerta per l'ingaggio e per il prestito, avvicinandosi alle condizioni chieste dal giocatore che in Spagna avrebbe più spazi rispetto che a Torino, subito da titolare.