Juventus, Paratici: “Rinnovo Dybala? Stiamo parlando proficuamente, anche se il momento non è semplice”

Fabio Paratici ds della Juventus ha parlato del prolungamento del contratto di Paulo Dybala ai microfoni di Sky Sport visto che è in scadenza nel 2022: “Dybala sta meglio fisicamente, ha ritrovato la condizione. Il suo rinnovo? Da parte della Juventus e del calciatore c’è la chiara volontà di rinnovare il contratto. Stiamo parlando proficuamente, anche se il momento non è semplice. Siamo stati quindici giorni in isolamento fiduciario, ma stiamo cercando una soluzione soddisfacente per tutte le parti in causa”.

“Il mio rinnovo? Rapporto schietto con il presidente, non c’è fretta” Chi rischia di finire sul mercato è però proprio lo stesso Paratici, visto che il suo contratto con la Juventus scadrà al termine della stagione in corso -riporta Sport.Sky.it-. Il Chief Football Officer bianconero però non è preoccupato dalla sua situazione contrattuale: “Non è il momento per parlarne. Ho un rapporto schietto e diretto con il presidente, da parte sua c’è grande fiducia e da parte mia grande felicità di essere alla Juventus. Questa è la base per poi parlare del rinnovo, ma non c’è nessuna fretta. Il rapporto che ho con il presidente fa sì che non ci sia nessuna ansia in questo senso”.