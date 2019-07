Juventus, pari e spettacolo: contro il Team K-League è 3-3

Termina 3-3 al World Cup Stadium il match amichevole tra la Juventus e il Team K-League. A segno per la selezione sudcoreana Osmar, Cesinha e Taggart mentre per i bianconeri Muratore, Matuidi e. Pereira. La gara è iniziata con quasi un’ora di ritardo a causa del traffico che ha fatto tardare l’arrivo del pullman della Vecchia Signora.

IL MATCH – Parte forte la formazione di casa con il gol al 7′ di Osmar abile a rubare palla a Higuain a centrocampo e far partire un missile che non lascia scampo a Szczesny. La Juventus non ci sta e risponde poco dopo con Muratore. Bello l’assist del Pipita per il gol del pari al nono minuto. Spazio ancora alla formazione padrone di casa che allo scadere del primo tempo trova la rete del vantaggio con il destro a incrociare di Cesinha. Il brasiliano esulta come CR7 poi, a bordo campo, si spiega con il portoghese senza alcun problema. La ripresa è show del Team K-League che si porta addirittura sul 3-1 grazie al gol di Taggart. La Juventus di Sarri, però, non demorde e prima Matuidi, poi Pereira con un bellissimo gol trovano il 3-3 finale. Da sottolineare la preoccupazione per Szczesny, infortunatosi e da valutare.