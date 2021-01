Juventus, Pirlo: “Contro l’Inter non siamo scesi in campo ma sono anche io responsabile”

Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo analizza la deludente prova dei bianconeri contro l’Inter ai microfoni di Sky. “Abbiamo sbagliato atteggiamento e non siamo scesi in campo visto che non siamo stati aggressivi ma molto timorosi. Ci è mancata anche la rabbia e nella testa abbiamo pensato solo alla fase difensiva. Una brutta sconfitta inaspettata come prestazione visto che una partita peggiore di questa non potevamo giocarla. In queste gare devi mettere voglia e foga agonistica e per noi non c’è stata. In un lungo percorso può succedere di avere questi passi falsi ma perdere così senza proporre gioco non ci sta. Mi prendo le mie responsabilità perchè la squadra non ha fatto quello che avevamo preparato”.