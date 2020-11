Juventus, Pirlo: “Non riusciamo a capire i momenti della partita. CR7 era stanco, doveva recuperare”

La Juventus non decolla, non è un caso l’analisi amara di Pirlo nel post Benevento: “Avevamo gestito bene il primo tempo, eravamo andati in vantaggio, potevamo chiuderla, perchè abbiamo avuto delle occasioni per chiudere la partita, però non riusciamo ancora a capire bene i momenti della partita – dichiara Pirlo ai microfoni di Sky Sport – . Poi sulla rete subita allo scadere del primo tempo: “Purtroppo non è il primo che prendiamo allo scadere, sia del primo che del secondo, quindi dobbiamo crescere velocemente perchè dobbiamo capire che le partite non sono tutte uguali, i momenti delle partite non sono tutti uguali e vanno gestiti in modo diverso. Nel finale purtroppo c’è stato un po’ di nervosismo, poca lucidità, quando invece bisognava essere più lucidi per cercare di fare gol. Però dobbiamo lavorare, continuare a crescere, cercare di capire bene in che stato siamo e il livello della partita qual è. Però quando ci mancano giocatori di esperienza e di personalità che sono una cosa importante con il processo di crescita facciamo fatica e lo abbiamo dimostrato stasera come in altre partite”.

“CR7 DOVEVA RIPOSARE”

Il tecnico della Juventus poi spiega l’assenza di Cristiano Ronaldo: “Mercoledì in Champions aveva avuto in problemino e aveva voluto giocare ugualmente – spiega Pirlo – , avevamo poi deciso di recuperare perchè aveva giocato tante partite anche con la Nazionale, quindi è normale che qualcuno si affatichi e riposi. Stavolta è toccato a Ronaldo, in altre partite è toccato ad altri. E’ un peccato, sicuramente Ronaldo è un valore aggiunto, lo ha dimostrato in tutte le partite, però anche se nelle partite non c’è dobbiamo cercare di fare le nostre gare. Era stanco, aveva bisogno di riposare, come hanno bisogno di riposare altri giocatori perchè hanno sempre giocato gli stessi soprattutto in difesa”.