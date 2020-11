Juventus, Pirlo sorride: in Champions contro il Ferencvaros c’è Chiellini

Buone notizie per la Juventus in vista della trasferta di Champions in Ungheria. Pirlo avrà a disposizione anche Giorgio Chiellini fra i convocati per la trasferta contro il Ferencvaros. E’ questa la notizia dell’allenamento mattutino. Il capitano (curiosamente l’unico a scendere in campo in maniche corte) si è allenato assieme al gruppo e dunque tornerà al centro della difesa a far coppia con Bonucci. Andrea Pirlo deve ancora sciogliere qualche dubbio di formazione. In attacco favoritissimi Morata e Ronaldo per partire dal primo minuto, Dybala rischia seriamente di tornare in panchina. Il suo posto insidiato da Kulusevski e Ramsey. Dopo la rifinitura, i bianconeri partiranno per l’Ungheria, dove domani sfideranno il