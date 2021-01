Juventus, Pirlo: “Vogliamo rimontare. Dybala ha avuto la febbre. Quagliarella? Forte, ma…”

Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha presentato in conferenza stampa il big match di domani sera contro il Milan: “Stiamo lavorando per risalire in classifica, il 2021 è iniziato bene e vogliamo proseguire su questa strada. Tra qualche mese tireremo le somme e vedremo dove saremo. Altri positivi dopo Alex Sandro? Questa mattina abbiamo fatto gli esami e siamo in attesa delle risposte che arriveranno nel pomeriggio. Dybala ieri aveva qualche linea di febbre, ma se non ci saranno altri imprevisti sarà della partita. Quagliarella? Lo conosco ed è un grande centravanti, però la nostra testa è alla partita con il Milan”.