Juventus, Pirlo: “Voglio ferocia, i risultati stanno arrivando. La Fiorentina verrà a Torino per difendersi”

L’allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, parla alla vigilia della partita contro la Fiorentina: “Parliamo di una buona squadra, con ottime individualità e tanti buoni giocatori. Stanno attraversando un momento un po’ difficile e hanno cambiato l’allenatore da qualche partita, verranno qua per fare la loro partita che molto probabilmente sarà difensiva. Sono contento che Prandelli sia tornato ad allenare in Serie A, l’ho avuto in Nazionale ed è bresciano come me. Ai ragazzi sto chiedendo ferocia, la stessa messa in campo nelle ultime partite. Adesso anche i risultati stanno arrivando”.