Juventus, Pjanic e CR7 affondano la Spal

Terzo successo consecutivo della Juventus che davanti ai propri tifosi ha superato la Spal col punteggio di 2-0 nell’anticipo della sesta giornata di Serie A. Gol di Pjanic al 45′ e raddoppio di Cristiano Ronaldo al 78′. Bianconeri che hanno attaccato maggiormente durante il corso della gara con il portiere estense Berisha decisivo su Dybala e Ramsey nel primo tempo e poi su Khedira e Cristiano Ronaldo nella ripresa. Ma il portoghese al terzo tentativo è riuscito a battere il portiere della Spal a 12′ dalla fine. Ronaldo in gol per la terza volta consecutiva in casa ed è suo personale record in Serie A. La Juventus nel complesso ha giocato anche bene seppur non alzando troppo il ritmo visto che martedì c’è la Champions League (arriva a Torino il Bayer Leverkusen). Per i campioni d’Italia tre punti importanti per restare scavalcare momentaneamente l’Inter.

Tabellino:

JUVENTUS-SPAL 2-0

RETI: Pjanic 45′ pt, Ronaldo 33′ st

JUVENTUS: Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Matuidi; Khedira (16′ st Emre Can), Pjanic, Rabiot (32′ st Bentancur); Ramsey (20′ st Bernardeschi); Dybala, Ronaldo

A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Demiral, Beruatto, Higuain

Allenatore: Sarri

SPAL: Berisha; Tomovic Vicari, Sala (27′ st Jankovic); Reca, Murgia (12′ st Strefezza), Missiroli, Valdifiori, Igor; Petagna, Moncini (31′ st Paloschi)

A disposizione: Thiam, Letica, Felipe, Cannistrà, Cionek, Zanchetta, Tunjov, Floccari

Allenatore: Semplici

ARBITRO: Piccinini

ASSISTENTI: Tolfo, Villa

QUARTO UFFICIALE: Maggioni

VAR: Massa, Schenone