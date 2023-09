Juventus, Pogba: “Avevo pensato di smettere col calcio”

Le parole del centrocampista francese della Juventus sul recente passato: "A volte è dura, voglio persone che mi amano per quello che sono, non per la fama o per i soldi"

Redazione ITASportPress

Intervistato da Al Jazeera, Paul Pogba ha rivelato di aver avuto voglia di smettere con il calcio durante la scorsa stagione. Parole importanti, spiegate nel dettaglio dal centrocampista della Juventus: "A volte, quand'ero da solo, pensavo ‘Non voglio più avere soldi, non voglio più giocare a calcio. Il denaro cambia le persone e può distruggere una famiglia,può creare una guerra". Poi, ancora Pogba: "Voglio solo stare con persone normali, così mi ameranno per quello che sono, non per la fama, non per i soldi. A volte è dura" - ha spiegato il francese.