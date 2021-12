Juventus, primi movimenti alla ricerca di un attaccante

I dirigenti della Juventus starebbero lavorando per regalare un attaccante ad Allegri.

Dopo il peggior numero di gol realizzati nel girone di andata nell’ultimo decennio per i bianconeri, la dirigenza della Juventus si è messa alla ricerca di un attaccante. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i dirigenti del club avrebbero messo gli occhi su Gianluca Scamacca, come rinforzo giusto per l’attacco. Il ds Cherubini avrebbe iniziato a muoversi in questo senso, contattando il Sassuolo per un eventuale acquisto del giocatore. L’attaccante viene valutato dalla società neroverde circa 30 milioni di euro con un contratto, quello del giocatore, da 1,5 milioni di euro a stagione. La situazione economica piuttosto complicata della Juventus non permette al club di spendere una cifra così elevata, se non dilazionandola nel tempo. La trattativa non è delle più semplici sia per quanto riguarda la valutazione piuttosto alta di Scamacca e sia per via della cessione imminente di Boga all’Atalanta. La ‘Vecchia Signora’ però starebbe monitorando anche diversi giocatori in giro per l’Europa, tra questi Lacazette che ancora non ha rinnovato con l’Arsenal, Aubameyang in uscita dai Gunners a gennaio, Milik ed infine il solito Icardi, che il PSG non cede al momento in prestito.