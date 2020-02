Juventus, Sarri: “Facciamo fatica a crescere”

Prova a vedere il bicchiere mezzo pieno Maurizio Sarri. L’allenatore bianconero ai microfoni di RaiSport prova a spegnere le polemiche riguardo lo stato di forma della Juventus: “Abbiamo fatto risultato in vista del ritorno. Stasera va bene così. Dobbiamo lavorare per evitare gol evitabili. Siamo lì, la sensazione è che possiamo fare di più e ripartire per essere più pericolosi”.

GOL – “Prendiamo gol in circostanze evitabili. Facciamo fatica a migliorare. Prendiamo gol su leggerezze di troppo. Siamo mancati nell’attacco della palla. Io non sono preoccupato. Mi sembrano fasi normali. E’ impensabile fare una crescita con una curva d’ascesa continua. Figuriamoci nel calcio che è uno sport che dipende tanto dalle condizioni mentali.

CHIELLINI – “Chiellini mancherebbe a tutti. Stiamo parlando di un top è chiaro che la mancanza possa creare problemi. Non so quando rientrerà. Ha fatto 50′ con le giovanili. Mi ha detto che ha avuto sensazioni positive“.