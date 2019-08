Juventus, scambio Danilo-Cancelo tutto fatto: ecco cifre e dettagli

Tutto fatto tra Juventus e Manchester City per quanto riguarda l’affare Danilo-Cancelo. Il brasiliano passa in bianconero, percorso inverso per il portoghese ex Inter.

Come riporta il Daily Mirror, Cancelo sta facendo le visite mediche per i Citizens mentre per il brasiliano dovrebbe accadere lo stesso alla Continassa nelle prossime ore. Le stesure di entrambi i contratti sono state completate in giornata con Danilo che guadagnerà 4 milioni di euro netti più bonus per i prossimi cinque anni. L’ufficialità dovrebbe arrivare appena espletate le visite mediche.

La Juventus, dunque, accontenta Sarri e lo stesso giocatore e si rinforza con un altro esterno che si adatta meglio alle caratteristiche di gioco richieste dal tecnico toscano. L’affare dovrebbe vedere circa 40 milioni nelle casse bianconere.