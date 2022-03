Juventus, slitta ancora l’incontro per il rinnovo di Dybala

Novità riguardo il rinnovo dell'attaccante argentino

Tiene banco in casa Juventus la questione legata al rinnovo di Paulo Dybala. Il calciatore argentino andrà in scadenza di contratto a giugno e le parti devono ancora incontrarsi per decidere il futuro del numero 10 bianconero. L'incontro con la dirigenza era previsto per la giornata di domani, ma l'imminente impegno di Champions League contro il Villarreal ha fatto saltare il meeting.