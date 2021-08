Juventus, Zoff: “Anche senza CR7 bianconeri in pole per lo scudetto”

L'ex portiere bianconero vede anche l'Inter in pole per lo scudetto

L'ex portiere della Juventus Dino Zoff alla Gazzetta dello Sport ammette di essere un po’ sorpreso dagli avvenimenti di questi ultimi giorni in casa bianconera, ma è convinto che comunque quella di Allegri resti «con l’Inter la maggiore accreditata per vincere lo scudetto. Un gradino più sotto Milan, Napoli, Atalanta e le romane. Strappo Ronaldo? E' evidente volesse cambiare, le sue aspettative non sono state soddisfatte nelle sue stagioni in bianconero, non credo dipenda dal ritorno di Allegri. Poi non so se il Manchester United potrà realmente competere per conquistare la Champions. Ma i campioni condizionano loro il mercato, la Juventus non poteva fare granché. Comunque anche senza CR7 dico che i bianconeri restano fra i favoriti».