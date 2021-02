Cristiano Ronaldo re dei social: primo con 500 milioni di follower

Cristiano Ronaldo è il primo essere umano con 500 milioni di follower sui social. Il traguardo, tagliato nelle ultime ore, sottolinea ancora una volta la dimensione clamorosa della notorietà di CR7: mai un calciatore, mai una star, mai un uomo era riuscito a raccogliere così tanto interesse intorno a sé. L’attaccante della Juventus riporta Bleacher Report su Twitter ha tagliato oggi questo nuovo storico record. Cristiano ha all’attivo anche la foto con più like del 2020: lo scatto, in bianco e nero, di Ronaldo e Diego Maradona, pubblicato alla morte del Diez con questo testo: “Oggi dico addio a un amico e il mondo saluta un genio eterno. Uno dei migliori di tutti i tempi. Un mago come nessun altro. Se ne va troppo presto, ma lascia un’eredità infinita e un vuoto che non verrà mai colmato. Riposa in pace, craque. Non ti dimenticheremo mai”.

Ronaldo si è trasferito alla Juventus dal Real Madrid nel 2018. In precedenza, il calciatore portoghese ha giocato per Sporting Lisbona e Manchester United. Dal 2003 Ronaldo ha ricevuto la sua prima convocazione dalla nazionale portoghese diventando campione d’Europa nel 2016, il vincitore della UEFA Nations League (2019). Il portale Transfermarkt stima il valore di Cristiano Ronaldo 60 milioni di euro.