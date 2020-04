D. Lanzafame: “Ho deluso alla Juventus ma non tutti possono dire di aver indossato la maglia bianconera”

“Non c’è nulla di concreto come in Italia”: anche in Ungheria c’è incertezza in merito alla ripresa del campionato dopo lo stop forzato a causa del Covid-19. A parlarne è Davide Lanzafame, ex attaccante di Juventus, Parma e Bari e attuale stella dell’Honved, che ai microfoni di Fanpage.it ha rivelato come sta vivendo questo momento a Budapest con la sua famiglia, si è soffermato sul suo passato e del prossimo futuro.

“Qua non c’è lockdown, le attività sono chiuse e non c’è l’obbligo di stare in casa ma la gente comunque esce meno rispetto a prima. Rispetto all’Italia c’è molta differenza perché si può fare jogging liberamente e non ci sono particolari problemi per fare la spesa sia per noi che per gli anziani. Tutto questo in sicurezza e con la mascherina anche se non c’è l’obbligo. C’è una buona educazione civica” spiega Lanzafame sulla quarantena vissuta a Budapest.

Sulla ripresa del campionato in Ungheria, sottolinea come la situazione di incertezza sia uguale a quella italiana: “Il calcio è uno sport di contatto e questo è un problema serio: bisogna capire cosa accadrà perché a parte le solite parole sui “calciatori privilegiati” dobbiamo pensare a quante persone lavorano intorno allo sport e quanti sono in difficoltà”.

Lanzafame ci racconta delle soddisfazioni trovate in Ungheria e nel Honved: “Sono qui da quattro anni e mezzo e questo è il posto dove ho giocato di più e con più continuità. Ho cambiato molto volte squadra e ha sicuramente influito ma io non sono abituato a cercare scuse. Purtroppo so di avere un carattere particolare e quando non sento fiducia tendo a non dare il meglio. A Bari, a Parma e a Perugia penso di aver fatto bene, all’Honved mi sono rilanciato alla grande e poi c’è stato lo step al Ferencvaros prima del ritorno all’Honved”.

Sul passato e la sua esperienza da ex attaccante della Juventus, Lanzafame racconta “Non sono uno che ama guardare indietro, proprio come carattere e come modo di fare, ma se dovessi scegliere direi: di positivo c’è sicuramente l’aver toccato la Juventus, perché per un giocatore vivere quella realtà è un traguardo importante. Io ci sono arrivato e non ci sono rimasto, che è la cosa più difficile, ma non tutti possono dire di aver indossato la maglia bianconera”.

Sui paragoni di qualche anno fa con Cristiano Ronaldo, infine ammette “Inizialmente, quando non ho fatto quello che qualcuno si aspettava, c’era un po’ di dispiacere ma dopo l’ho sempre vissuto come una cosa eccessiva. Io all’epoca ero un giovane di prospettiva, che col senno del poi poteva avere un successo maggiore, ma è un aneddoto che in tanti ripescano spesso e mi fa sorridere”.