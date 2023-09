Ha detto no a De Zerbi, ora vuole il rinnovo: Locatelli e la Juve fino al 2027

La pensano come il tecnico livornese gli uomini mercato bianconeri, ovvero Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna. Che hanno riconosciuto la qualità del giocatore, la sua crescita in questo biennio: ecco perché la società proporrà al ragazzo un prolungamento fino al 2027. Un allungamento di una stagione rispetto al contratto attualmente in vigore per vestire ancor più di bianconero Manuel, che in estate aveva detto di no al pressing del Brighton di Roberto De Zerbi.