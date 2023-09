Juventus, Allegri: “Vlahovic ha mal di schiena. Vedo troppa euforia in giro”

Ha parlato in conferenza stampa Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, che ha presentato così la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo: "In questo momento bisogna drizzare le antenne perché c’è troppa euforia in giro. Da una parte è bello, dall'altra ci toglie energia e attenzione. Loro vengono da una sconfitta pesante, domani troveremo ambiente e squadra tosti, con grande rivalsa. Dobbiamo fare una partita di grande attenzione, fisicità e tecnica. Un vantaggio non aver giocato le coppe europee in settimana? Non so se sia positivo o negativo. Bisogna pensare che l'anno prossimo la Juve dovrà giocare in Champions perché un valore aggiunto tecnico ed economico per la società. Bisognerà impegnarsi, dobbiamo entrare tra le prime 4, non sarà semplice. Inter, Milan e Napoli sono al di sopra delle altre. Non dobbiamo avere sbalzi d'umore quando si vince o si perde”.