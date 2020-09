Juventus, Arthur si presenta: “Essere qui è un sogno. La Champions è una mia priorità. Pirlo…”

Arthur si presenta da nuovo calciatore della Juventus, il Barcellona è già il passato e la testa del centrocampista brasiliano è già proiettata ai nuovi traguardi da tagliare con la Juventus.

“UN SOGNO ESSERE QUI”

Sulla passata stagione: “Ho avuto problemi fisici, ma ho avuto stagioni migliori rispetto a quella conclusa. Ma ora sto bene, sia fisicamente sia mentalmente. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova stagione e dare tutto per la Juventus”.

Sui compagni brasiliani alla Juventus: “Conoscevo tutti i miei compagni della Nazionale. Mi hanno accolto nel miglior modo possibile. L’intesa crescerà, ho già parlato con tutti. Anche i tifosi si sono fatti sentire sui social. Sento grazie appressamento. Mi sento molto vicino a sentirmi già a casa, questa atmosfera mi aiuterà, è importante”.

Sulla scelta della Juventus: “Qui c’è un progetto, la Juventus poi ha una storia unica alle spalle. Il trasferimento è stato gestito nel migliore dei modi. È un sogno essere qui“.

Sul ruolo: “Non ho ancora parlato con Pirlo nel dettaglio di questo. Il mister ha giocato a calcio come pochi altri hanno fatto. Ho il grande privilegio di poter essere allenato da un grande ex calciatore. Ma della posizione e del modulo non abbiamo ancora parlato ma sarò ben contento di potermi confrontare con lui».

Sul Barcellona: “Sarò sempre grato a loro, mi hanno mostrato affetto e mi hanno permesso di giocare a grandi livelli. Faranno sempre parte del mio cuore”.

Sulla Champions: “È un obiettivo che spero di raggiungere presto. Inutile dire che sono qui anche per quello, è una delle mie priorità”.

Su Suarez: “Mi piacerebbe tantissimo ritrovarlo, è un giocatore fortissimo”. Queste le parole del centrocampista riportate da (CalcioNews24)

