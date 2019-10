Juventus, buone notizie per Sarri: nessuna lesione muscolare per Pjanic

Miralem Pjanic sta bene, o comunque meglio di quanto ci si potesse attendere. Arrivano quindi buone notizie dall’infermeria per Maurizio Sarri, che temeva di perdere il centrocampista bosniaco per lungo tempo, invece gli esami diagnostici eseguiti oggi al J-Medical hanno dato risultato confortanti: “Pjanic non ha evidenziato lesioni muscolari”. Per questo, l’ex Roma, oggi ha svolto un lavoro personalizzato in palestra e quasi certamente salterà la partita di mercoledì sera contro il Genoa, nel turno infrasettimanale, ma potrebbe essere recuperato già per il derby della Mole, che si disputerà sabato in casa del Torino. Il centrocampista è sempre più uomo fondamentale per Sarri e un infortunio avrebbe complicato non poco le cose in mezzo al campo.