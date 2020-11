Juventus, le interviste e i gol di Cristiano Ronaldo anche su Amazon Prime Video

Juventus TV sbarca anche su Prime Video. Il canale tematico del club bianconero si lega alla piattaforma streaming del colosso statunitense Amazon, dando così ai tifosi e agli appassionati una nuova opportunità di scoprire tutti i propri contenuti.

«Amazon infatti rende oggi disponibile ai propri utenti Prime i Prime Video Channels, i quali saranno fruibili attraverso sottoscrizione ai singoli canali. Fra questi c’è Juventus Tv e si tratta di un altro primato in bianconero: il nostro è infatti il primo, e finora unico, canale ufficiale di un club calcistico in Europa ad essere disponibile tramite l’app Prime Video», scrive il club in una nota.

“Juventus TV sempre con te”: il claim che accompagna il canale tematico bianconero, da oggi è ancora più appropriato.

Ora quindi per entrare nel mondo dei contenuti più esclusivi proposti da Juventus TV ci sono due possibilità: abbonarsi nel modo “classico”, vale a dire attraverso l’App (Android e iOS) o il sito ufficiale di Juventus, oppure tramite i Prime Video Channels.