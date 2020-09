Juventus, Morata: “Sono orgoglioso di essere tornato in questa famiglia. La Juve è diversa…”

È ufficialmente iniziata la seconda avventura di Alvaro Morata con la maglia della Juventus, l’attaccante spagnolo ha parlato per la prima volta dopo il ritorno a Torino.

“NON POTEVO DIRE DI NO ALLA JUVE”

“Tutti sanno che per me sarebbe stato molto difficile rifiutare la Juventus, qui mi sento a casa, è come una famiglia. Non vedevo l’ora di tornare. Pirlo? Si vede già che ha dato un’impronta nuova, se riuscirà a trasmettere da allenatore il 50 % di ciò che ha dato in campo tutti avranno qualcosa di nuovo da imparare. Giocare nella Juve è stata una delle esperienze più belle della mia vita e sono felice di essere tornato. Sono felice di ritrovare anche tanti miei ex compagni, sono prima di tutto degli amici. Mi è mancato l’affetto dei tifosi bianconeri, ho girato tanti posti in carriera ma mai sono stato bene come a Torino. Ho voglia di correre ovunque per dare una mano a questo club, non so quante reti farà ma garantisco un grande impegno. La Juventus deve continuare a vincere e io sono onorato di poter indossare ancora questa maglia. Sono convinto di essere migliorato in questi anni, sono molto legato a questo club che è diverso da tutti gli altri”. Queste le parole di Morata a JuventusTV.

