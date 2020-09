Juventus, Paratici: “Suarez? Abbiamo agito con trasparenza, siamo tranquilli”

Fabio Paratici è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida tra Roma e Juventus. Il dirigente ha toccato anche il delicato tema legato a Suarez.

“Non abbiamo commesso alcuna infrazione o leggerezza, Suarez era un opportunità che noi abbiamo provato a cogliere. Siamo stati trasparenti, abbiamo agito con sicurezza facendo le necessarie verifiche, siamo tranquilli perchè non abbiamo infranto le regole. I cinque indagati? Io non conosco bene questo tipo di dinamiche, diventa anche difficile farsi un’idea. Pirlo? Lui lo conosco bene, era un calciatore estroso e coraggioso e così è anche da allenatore, è molto sicuro in quello che fa e questo è frutto di una sua preparazione. Così Paratici ha parlato ai microfoni di Sky pochi istanti prima del match dell’Olimpico.

